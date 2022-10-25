Серед загиблих через удар по Дніпру була вагітна жінка – голова ОВА

Серед двох загиблих внаслідок російського удару по Дніпру була вагітна жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, що була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають», – написав він у своєму Телеграмі.

Також загинув оператор автомийки, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Раніше він заявив, що пожежу на автозаправній станції в Дніпрі, спричинену уламком ракети, локалізували на площі 300 квадратних метрів. Двох людей вдалося врятувати.

Читайте також: «У підвалах і плачемо, і страждаємо». Як Оріхів на Запоріжжі живе під обстрілами

«Внаслідок удару знищено комплекс будівель АЗС – автозаправочні колонки, автомийку, шиномонтаж та два автомобілі. Ще один автомобіль пошкоджено. Також частково зруйновано магазин та операторську», – розповів Тимошенко.

У Дніпрі через російську атаку загинули щонайменше дві людини, повідомив мер міста Борис Філатов.

«Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна – в автомобілі, одна – на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС», – написав він у телеграмі.

Близько 21:00 25 жовтня на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу, згодом у соцмережах повідомили про звуки вибухів у Дніпрі.