Поліція: Росія вночі здійснила шість атак дронами по Київщині

Росія у ніч на 27 жовтня здійснила шість атак дронами-камікадзе Shahed-136 по Київщині, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у телеграмі.

«На місце події оперативно виїхали працівники поліції. Нині рятувальники ліквідують пожежу, правоохоронці ж фіксують наслідки удару та забезпечують охорону правопорядку в одному із районів. За попередніми даними, жертв і потерпілих немає», – написав Нєбитов вранці 27 жовтня.

За його словами, в інших районах спрацювали Сили протиповітряної оборони й «успішно знищили кілька ворожих дронів».

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що українські військові ввечері 26 жовтня за дві години збили 19 дронів-камікадзе іранського виробництва, які Росія запустила по Україні.

У командуванні уточнили, що 15 «шахедів» знищено в Одеській області, три – у Миколаївській і один – у Вінницькій.