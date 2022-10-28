Для виробництва дронів Mohajer-6 використовують компоненти побутового призначення – ГУР

Іранські безпілотники Mohajer-6 «значно» програють своїм конкурентам за характеристиками, повідомляє Головне управління розвідки при Міністерстві оборони України 28 жовтня.

«Для виробництва іранських розвідувально-ударних безпілотників Mohajer-6, які країна-терорист Росія застосовує проти України, використовуються компоненти побутового призначення. Тому безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів», – йдеться в повідомленні.

За заявою відомства, розвідка з’ясувала джерела походження комплектуючих безпілотника, який Росія закупила в Ірану для війни проти України. Крім того, на деталях дронів виявили маркування мовою фарсі, яка є офіційною в Ірані.

«Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній Росії будуть передані до міжнародних організацій, для накладення на них економічних санкцій», – додали в Управлінні.

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Днями українська розвідка повідомила, що російська армія використовує амуніцію іранського виробництва, а також, окрім дронів-камікадзе Shahed-136, безпілотники Mohajer-6.