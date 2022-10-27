Держдеп США обурений повідомленнями про викрадення тіла журналіста Радіо Свобода в Ірані

Державний департамент США висловив обурення повідомленнями про те, що тіло журналіста Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Рези Хагігатнежада було захоплено «Корпусом вартових ісламської революції» (КВІР), і закликав владу Ірану негайно передати останки Рези його родині.

«Ми обурені через повідомлення про те, що КВІР конфіскував останки Рези, коли вони були репатрійовані до Ірану для поховання в його рідному місті Шираз», – сказав речник Держдепартаменту в заяві від 27 жовтня.



Вилучення тіла Хагігатнежада «підкреслює рівень страху керівництва Ірану перед журналістами, які викривають його злочини, навіть після їх смерті», сказав речник.



«Загалом, він був блискучим журналістом, відданим свободі слова та розкриттю правди», – сказав речник Держдепартаменту. – «Ми закликаємо владу Ірану негайно передати останки Рези його родині та припинити жорстоке залякування журналістів всюди».

45-річний журналіст Реза Хагігатнеджад помер 17 жовтня в лікарні Шаріте в Берліні, а його тіло було репатрійоване до Ірану для поховання 25 жовтня.

Однак джерела повідомили іранській службі Радіо Свобода – Радіо Фарда, де Хагігатнеджад працював з 2019 року, що агенти «Корпусу вартових ісламської революції» (КВІР)перехопили тіло та вивезли його в невідоме місце.

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Родичі та друзі повідомили Радіо Фарда, що необхідні дозволи були видані для поховання Хагігатнеджада на батьківщині, в південному іранському місті Шираз.

Радіо Фарда також отримало інформацію, за якою уряд тисне на родину журналіста, щоб вона погодилася поховати його на іншому кладовищі за межами рідного міста.

Влада Ірану не коментувала ситуацію.

Реза Хагігатнеджад був відомим аналітиком і політичним коментатором, який спрацював із перськомовними медіа в Ірані та за його межами. Хагігатнеджад працював редактором на Радіо Фарда з 2019 року до своєї смерті.