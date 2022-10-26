Іранська влада викрала тіло журналіста Радіо Свобода перед похованням

Іранські спецслужби викрали тіло журналіста Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Рези Хагігатнеджада, завадивши його похоронам після смерті минулого тижня від раку.

45-річний Хагігатнеджад помер 17 жовтня в лікарні Шаріте в Берліні, а його тіло було репатрійоване до Ірану для поховання 25 жовтня.

Однак джерела повідомили іранській службі Радіо Свобода – Радіо Фарда, де Хагігатнеджад працював з 2019 року, що агенти «Корпусу вартових ісламської революції» (КВІР) перехопили тіло та вивезли його в невідоме місце.

Родичі та друзі повідомили Радіо Фарда, що необхідні дозволи були видані для поховання Хагігатнеджада на батьківщині, в південному іранському місті Шираз.

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Радіо Фарда також отримало інформацію, за якою уряд тисне на родину журналіста, щоб вона погодилася поховати його на іншому кладовищі за межами рідного міста.

Влада Ірану не коментувала ситуацію.

Реза Хагігатнеджад був відомим аналітиком і політичним коментатором, який спрацював із перськомовними медіа в Ірані та за його межами. Він почав працювати журналістом на початку 2000-х і до 2012 року працював у місцевих медіа Ірану.

Журналіст залишив Іран на тлі посилення тиску на медіа і почав співпрацювати з перськомовними ЗМІ за межами країни. Він не зміг повернутися на батьківщину через свою журналістську діяльність.

Хагігатнеджад працював редактором на Радіо Фарда з 2019 року до своєї смерті.