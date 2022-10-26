Протести в Ірані: низка закладів страйкує з нагоди 40 днів від смерті Махси Аміні

Більше працівників та власників крамниць долучилися до загальнонаціонального протесту в Ірані, відзначаючи 40 днів від дня смерті затриманої поліцією моралі Махси Аміні, яка спричинила демонстрації.

Кілька кафе в центральному місті країни Ісфахані опублікували історії на своїх сторінках в Instagram і оголосили, що закриваються 26 жовтня, «аби відзначити 40 днів із дня смерті їхньої сестри».

Було також помічено, як десятки робітників і власників магазинів збираються в одному з торговельних центрів у столиці Ірану Тегерані, закриваючи свої магазини та скандуючи гасла.

Канал у соціальних мережах 1500tasvir повідомив 26 жовтня, що в Тегерані, Решті, Ісфахані та Кермані відбулися страйки. Також, за іншими повідомленнями, страйки мали місце по всьому Ірану, особливо в південних районах, де розташована нафтова промисловість країни. Це один із небагатьох секторів економіки, спроможний приносити прибутки уряду.

Відео, опубліковане 1500tasvir, показує групу працівників нафтопереробного заводу в Тегерані, які припинили роботу та оголосили страйк 26 жовтня. Автори каналу зазначили, що доступних відео мало, оскільки урядовці, ймовірно, перекрили доступ до Інтернету, щоб придушити заворушення.

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Заворушення серед працівників у багатьох секторах економіки Ірану спричиняють посилення тиску на уряд після літніх заворушень через погані умови життя та занепад економіки, що постраждала від санкцій США, запроваджених через ядерну програму Тегерана.

Смерть Аміні викликала нову хвилю заворушень, посиливши тиск на уряд. До протестів приєдналися студенти, робітники та багато інших груп.

26 жовтня також повідомлялося, що страйкували працівники іранської сталеливарної компанії Butia Steel Company в центральному іранському місті Керман.

Протести в Ірані розпочалися в середині вересня після загибелі 22-річної захисниці прав жінок Махси Аміні з курдської меншини. Її затримала і побила поліція моралі за спущений хіджаб. За тиждень протести охопили понад тридцять іранських міст, включаючи столицю країни – Тегеран. Іранська влада у відповідь на протести періодично відключає в країні інтернет.

Протестувальники вимагають захисту прав жінок, припинення поліцейського свавілля, демократизації Ірану та відставки уряду. Жінки на мітингах зривають із себе хіджаби та обрізають волосся.

За даними правозахисників, внаслідок придушення акцій протесту в Ірані загинули щонайменше 215 людей, в тому числі 27 дітей.