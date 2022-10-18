Євросоюз розширив санкції проти Ірану через смерть Махси Аміні

Європейський Союз 17 жовтня заявив про рішення запровадити додаткові санкції проти причетних до порушень прав людини в Ірані.

До списку санкцій потрапили 11 іранських фізичних осіб і чотири організації. Їх звинувачують у жорстокому придушенні протестів, які спалахнули в країні в середині вересня через смерть Махси Аміні.

До чорного списку ЄС включили, поміж інших, поліцію моралі і двох її представників, іранські правоохоронні органи, а також міністра інформації та технологій. Його визнали відповідальним за відключення в країні інтернету.

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У Брюсселі також готові обговорити нові санкції проти Тегерана у зв’язку з можливим постачанням безпілотників до Росії для війни з Україною.

Іран охопили загальнонаціональні протести – один із найсерйозніших викликів для ісламського уряду після революції 1979 року – викликані смертю Махси Аміні 16 вересня.

Аміні затримала поліція моральності за «невідповідний одяг» щодо її хустки або хіджабу. Очевидці кажуть, що Аміні, яка походить з курдського регіону країни, побили під час ув’язнення, але офіційною причиною смерті влада назвала «основні захворювання».

Правозахисні організації заявили, що щонайменше 201 людина була вбита під час придушення протестів силами безпеки.

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Репресії викликали міжнародний осуд і санкції проти Ірану з боку Великої Британії, Канади та Сполучених Штатів.

3 жовтня президент Ебрагім Раїсі закликав до національної єдності, визнаючи «слабкості та недоліки» в країні. Але він також повторив слова інших офіційних осіб, у тому числі верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, які звинуватили Сполучені Штати Америки, Ізраїль і Захід у підбурюванні протестів.