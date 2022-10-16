Іран: четверо людей загинули через пожежу у в’язниці, де утримують політв’язнів і протестувальників

Чотири людини загинули під час пожежі у сумнозвісній в’язниці в іранській столиці Тегерані, де утримують політичних в’язнів і антиурядових протестувальників, повідомили іранські судові органи 16 жовтня.

Це повідомлення з’явилося після того, як Іран розкритикував президента США Джо Байдена за підтримку протестів, що сколихнули Іран після вбивства молодої жінки під час затримання поліцією.

Ввечері 15 жовтня стало відомо про полум’я і дим, що піднімалися з в’язниці «Евін» у Тегерані, у той час, як загальнонаціональні антиурядові протести, спровоковані смертю Махси Аміні, тривають вже п’ятий тиждень. На відео в мережі було чути постріли і вибухи в районі тюрми.

Державні ЗМІ спочатку повідомили про дев’ятьох поранених, але судовий веб-сайт Mizan.news 16 жовтня поінформував, що четверо ув’язнених померли, а ще 61 – зазнав поранення. За повідомленням, четверо загиблих перебували у в’язниці через звинувачення у пограбуванні.

Репортеру Radio Farda повідомили, що заворушення почалися 15 жовтня у відділенні номер сім в’язниці, яка відома тим, що там утримують політичних в’язнів, і була внесена урядом США в чорний список у 2018 році як місце з «серйозними порушеннями прав». Відділення розташоване поруч з іншим місцем, де утримують затриманих під час протестів через смерть Аміні.

16 жовтня державне телебачення показало відео наслідків пожежі, на якому видно обгорілі стіни і стелю в кімнаті, яка, за повідомленням, була верхнім поверхом швейної майстерні у в’язниці.

Як повідомляє AP, сім’ї в’язнів зібралися 16 жовтня біля в’язниці, сподіваючись отримати новини про своїх близьких, які перебувають всередині.

Виступаючи в штаті Орегон на заході США 15 жовтня, президент Джо Байден сказав, що був здивований сміливістю людей, які вийшли на вулиці в Ірані.

Байден заявив, що іранський «уряд такий репресивний» і що він «дуже поважає людей, які виходять на вулиці».

Тегеран заявив, що ці слова є втручанням у внутрішні справи Ірану.

Іран охопили загальнонаціональні протести – один із найсерйозніших викликів для ісламського уряду після революції 1979 року – викликані смертю Махси Аміні 16 вересня.

Аміні затримала поліція моральності за «невідповідний одяг» щодо її хустки або хіджабу. Очевидці кажуть, що Аміні, яка походить з курдського регіону країни, побили під час ув’язнення, але офіційною причиною смерті влада назвала «основні захворювання».

Правозахисні організації заявили, що щонайменше 201 людина була вбита під час придушення протестів силами безпеки.

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Протести тривають, незважаючи на, як заявила Amnesty International, «безжальне жорстоке придушення», яке включало «тотальну атаку на дітей-протестувальників», що призвело до загибелі щонайменше 23 неповнолітніх.

Репресії викликали міжнародний осуд і санкції проти Ірану з боку Великої Британії, Канади та Сполучених Штатів.

3 жовтня президент Ебрагім Раїсі закликав до національної єдності, визнаючи «слабкості та недоліки» в країні. Але він також повторив слова інших офіційних осіб, у тому числі верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, які звинуватили Сполучені Штати Америки, Ізраїль і Захід у підбурюванні протестів.