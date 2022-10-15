Іран: у в’язниці Евін почалися заворушення, чиновники кажуть, що спокій вже відновили

Офіційні особи заявляють, що спокій у сумнозвісній в’язниці Евін у Тегерані відновився після пожежі та стрілянини на тлі багатотижневих протестів і загальнонаціональних заворушень через смерть 22-річної жінки під час ув’язнення поліцією за нібито неправильне носіння хіджабу.



Репортеру Radio Farda повідомили, що бунт почався 15 жовтня у відділенні 7 в'язниці, яка відома тим, що там перебувають політичні в'язні і що була внесена урядом США в чорний список у 2018 році як місце з «серйозними порушеннями прав». Відділення розташоване поруч з іншим районом, де утримують затриманих під час протестів через смерть Махси Аміні.

На відео та фотографіях у соціальних мережах видно, як над тюрмою піднімається дим.

Державні ЗМІ цитують представника служби безпеки, який сказав, що безлади спричинили «злочинні елементи», але ситуацію вдалося взяти під контроль, хоча в деяких соціальних мережах повідомлялося, що в цьому районі все ще чути постріли.

Офіційні особи в Тегерані поки не коментують ситуацію.

Іран охопили загальнонаціональні протести – один із найсерйозніших викликів для ісламського уряду після революції 1979 року – викликані смертю Махси Аміні 16 вересня.

Аміні затримала поліція моральності за «невідповідний одяг» щодо її хустки або хіджабу. Очевидці кажуть, що Аміні, яка походить з курдського регіону країни, побили під час ув'язнення, але офіційною причиною смерті влада назвала «основні захворювання».

Правозахисні організації заявили, що щонайменше 201 людина була вбита під час придушення протестів силами безпеки.

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Протести тривають, незважаючи на, як заявила Amnesty International, «безжальне жорстоке придушення», яке включало «тотальну атаку на дітей-протестувальників», що призвело до загибелі щонайменше 23 неповнолітніх.

Репресії викликали міжнародний осуд і санкції проти Ірану з боку Великобританії, Канади та Сполучених Штатів.

3 жовтня президент Ебрагім Раїсі закликав до національної єдності, визнаючи «слабкості та недоліки» в країні. Але він також повторив слова інших офіційних осіб, у тому числі верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, які звинуватили Сполучені Штати Америки, Ізраїль і Захід у підбурюванні протестів.