Іран викликав британського посла

Іран викликав посла Великої Британії в Тегерані, звинувативши британських чиновників у спробі спровокувати подальші заворушення в країні на тлі хвилі протестів, викликаних смертю 22-річної Махси Аміні після того, як її затримали за порушення правил носіння хіджабу.

Влада Ірану заявляла, що за протестами, які тривають понад два тижні, стоять іноземні уряди.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що британські офіційні особи втручалися у внутрішні справи Ірану і робили коментарі, які показують, що Британія є однією з країн, залучених до «антиіранської діяльності».

Від британського посла чи урядовців у Лондоні коментарів з цього приводу наразі не було.

Влітку в Ірані виникали протести через погані умови життя, брак води та економічні труднощі, після смерті Аміні 16 вересня вкраїні почалася нова хвиля антиурядових виступів.

За три дні до смерті Аміні була взята під варту іранською поліцією моралі за ймовірне «неналежне носіння» хіджабу.

Офіційні особи кажуть, що вона померла від серцевого нападу, але родичі сказали, що Аміні не хворіла і була здоровою під час затримання. За словами очевидців, її побили силовики.

Відтоді антиурядові протести набрали сили й охопили багато частин країни.

3 жовтня президент Ебрагім Раїсі закликав до національної єдності, визнаючи «слабкості та недоліки» в країні. Але він також повторив слова інших офіційних осіб, у тому числі верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, які звинуватили Сполучені Штати Америки, Ізраїль і Захід у підбурюванні протестів.