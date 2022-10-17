Журналістам Радіо Свобода Дубчаку і Єсипенку вручили нагороду Free Media за висвітлення агресії Росії

Двоє авторів Радіо Свобода отримали нагороду Free Media Award 2022 року за висвітлення російської повномасштабної агресії. Лауреатами премії вони стали у серпні.

За засудженого в окупованому Криму фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка нагороду отримали його дружина і дочка.

Церемонія пройшла в Осло (Норвегія) у Нобелівському інституті.

Воєнний кореспондент, засновник видання Donbas Frontliner, фрілансер Радіо Свобода Андрій Дубчак отримав нагороду за «сміливе й професійне висвітлення подій у зонах боїв, часто з ризиком для життя».

Журналіста-фрілансера Владислава Єсипенка, який зараз ув’язнений в окупованому Криму, відзначили за «критично важливу журналістську роботу в надзвичайно складних умовах».

«Мій чоловік готовий ризикувати своїм життям, він це довів, провівши у російській в’язниці 19 місяців. Його затримали, але не змусили замовкнути. Він продовжує говорити світові правду про політв’язнів, в’язнів сумління, яких зустрічає у в’язниці», – заявила Катерина Єсипенко, дружина журналіста, на врученні премії Free Media Awards.

Також вона зачитала уривок із заяви Владислава Єсипенка про обставини його затримання і тортури в Криму.

У серпні цього року повідомлялося, що Єсипенко і Дубчак стали лауреатами премії Free Media Awards. Ця премія затверджена у 2000 році німецьким фондом Zeit-Stiftung і норвезьким фондом Fritt Ord. Її присуджують журналістам і ЗМІ Східної Європи, які відзначилися «професіоналізмом і громадянською мужністю».

Організації розглядають кандидатури після консультацій з експертами, після чого щорічно незалежне журі обирає переможців. На рік присуджується від трьох до п’яти нагород.

Також лауреатами премії Free Media Awards цього року стали фотокореспонденти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка, журналістка Наталія Гуменюк, видання «Заборона».