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Журналістам Радіо Свобода Дубчаку і Єсипенку вручили нагороду Free Media за висвітлення агресії Росії

За засудженого в окупованому Криму фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка нагороду отримали його дружина і дочка

Двоє авторів Радіо Свобода отримали нагороду Free Media Award 2022 року за висвітлення російської повномасштабної агресії. Лауреатами премії вони стали у серпні.

За засудженого в окупованому Криму фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка нагороду отримали його дружина і дочка.

Церемонія пройшла в Осло (Норвегія) у Нобелівському інституті.

Воєнний кореспондент, засновник видання Donbas Frontliner, фрілансер Радіо Свобода Андрій Дубчак отримав нагороду за «сміливе й професійне висвітлення подій у зонах боїв, часто з ризиком для життя».

Журналіста-фрілансера Владислава Єсипенка, який зараз ув’язнений в окупованому Криму, відзначили за «критично важливу журналістську роботу в надзвичайно складних умовах».

Дружина Владислава Єсипенка Катерина під час виступу на церемонії вручення нагород
Дружина Владислава Єсипенка Катерина під час виступу на церемонії вручення нагород

«Мій чоловік готовий ризикувати своїм життям, він це довів, провівши у російській в’язниці 19 місяців. Його затримали, але не змусили замовкнути. Він продовжує говорити світові правду про політв’язнів, в’язнів сумління, яких зустрічає у в’язниці», – заявила Катерина Єсипенко, дружина журналіста, на врученні премії Free Media Awards.

Також вона зачитала уривок із заяви Владислава Єсипенка про обставини його затримання і тортури в Криму.

У серпні цього року повідомлялося, що Єсипенко і Дубчак стали лауреатами премії Free Media Awards. Ця премія затверджена у 2000 році німецьким фондом Zeit-Stiftung і норвезьким фондом Fritt Ord. Її присуджують журналістам і ЗМІ Східної Європи, які відзначилися «професіоналізмом і громадянською мужністю».

Організації розглядають кандидатури після консультацій з експертами, після чого щорічно незалежне журі обирає переможців. На рік присуджується від трьох до п’яти нагород.

Також лауреатами премії Free Media Awards цього року стали фотокореспонденти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка, журналістка Наталія Гуменюк, видання «Заборона».

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