Журналісти Радіо Свобода Дубчак і Єсипенко отримали нагороду Free Media за висвітлення агресії Росії

Двоє авторів Радіо Свобода отримали нагороду Free Media Award 2022 року за висвітлення російської повномасштабної агресії. Про це повідомила 19 серпня норвезька фундація Fritt Ord, яка вручає нагороду разом із німецьким благодійним фондом Zeit-Stiftung.

«Цього року всі п’ять нагород Free Media Awards присвячені українським фотографам, журналістам і медіа як визнання їхніх зусиль для того, щоб задокументувати страждання і виклики, з якими стикається український народ через ворожі руйнування і воєнні злочини, скоєні російськими військовими», – йдеться в заяві організаторів.

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Засновник проєкту Donbas Frontliner, автор Радіо Свобода Андрій Дубчак отримав нагороду за «сміливе й професійне висвітлення подій у зонах боїв, часто з ризиком для життя».

«Андрій Дубчак у лютому 2022 року продовжив свою невтомну діяльність як військовий кореспондент у Києві та околицях, документуючи масштаби гуманітарної катастрофи. Дубчака висунув український журналіст Станіслав Асєєв», – повідомляють у Fritt Ord.

Журналіста-фрілансера Владислава Єсипенка, який зараз ув’язнений в окупованому Криму, відзначили за «критично важливу журналістську роботу в надзвичайно складних умовах».

«Він повідомляв про конфіскацію майна, життя кримських татар, екологічні кризи та руйнування, спричинені російською окупацією Криму, для проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, перш ніж його схопила російська Федеральна служба безпеки у березні 2021 року в Сімферополі», – зазначає організація.

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Єсипенка номінувала фундація Human Rights House.

Серед інших нагороджених: фотографи Мстислав Чернов та Євген Малолетка, які документували блокаду та бомбардування Маріуполя, журналістка Наталя Гуменюк і видання «Заборона».

Минулого року премію Free Media Awards за 2020 рік вручили журналістам проєкту розслідувань «Схеми» (Радіо Свобода), а також автору Радіо Свобода Станіславу Асєєву.