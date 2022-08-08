Журналіст Радіо Свобода отримав спеціальну відзнаку від Фундації «Суспільність»

Журналіст Радіо Свобода Мар’ян Кушнір став одним із лауреатів відзнак Фундації «Суспільність» – про це неурядова організація повідомила 8 серпня.

«Журналістська підтримка і солідарність в воєнні часи. Мар’ян Кушнір, Радіо Свобода та Ірина Саєвич, Суспільне – стали лауреатами спеціальної відзнаки за поступ в професії «Прорив!», яку щороку вручає молодим журналістам Фундація Суспільність та учасники Програми Хаб медіа мобільності», – йдеться в заяві.

Крім того, шефредактор видання «Бабель» Євген Спірін отримав спеціальну відзнаку «За відстоювання професійних цінностей в особливих умовах».

Нагородження відбулося в рамках конференції «Воєнні медіавиклики 2022».

«Мар’ян Кушнір наголосив, що ця нагорода та інші – є передовсім пошаною тим журналістам, хто висвітлював війну і яких уже нема з нами. За словами Ірини Саєвич, в цей час важливо якісно робити журналістську роботу і, незважаючи на тягар викликів, залишати сили для емпатії, людяності і суспільного служіння», – коментують у Фундації.

Військовий кореспондент Мар’ян Кушнір був одним із журналістів Радіо Свобода, яких відзначив державними нагородами в червні президент України Володимир Зеленський. Крім нього, відзнаки отримали також позаштатний кореспондент Радіо Свобода, проєкту «Радіо Донбас.Реалії» Сергій Горбатенко, а також фотокореспондент, засновник проєкту Donbas Frontliner, який багато років співпрацює з Радіо Свобода – Андрій Дубчак.