Президент Радіо Свобода: Україна має ретельно розслідувати можливе стеження за Віталієм Портниковим

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай закликав владу України ретельно розслідувати можливе стеження за політичним оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим.

«Ми закликаємо українську владу ретельно і прозоро розслідувати можливе стеження за Віталієм Портниковим. Вільна преса означає свободу від переслідувань і залякувань. Важливо, щоб демократичні уряди гарантували, що журналісти не стають мішенями за свою роботу, навіть під час війни», – заявив Флай.

Львівське обласне управління Служби безпеки України продовжує встановлювати обставини того, як у квартирі політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова був встановлений пристрій, який, за словами журналіста, міг використовуватися для прихованого запису розмов.

Пристрій Віталій Портников виявив 10 серпня в орендованій ним квартирі і написав заяву в СБУ у Львівській області. Працівники виїхали на місце і оглянули приміщення, вилучили предмет.

За інформацією пресслужби СБУ у Львівській області, надалі тривають першочергові слідчі (розшукові) і процесуальні дії, призначені експертизи, які мають встановити, чи дійсно виявлений предмет є спеціальним технічним засобом, і чи може він використовуватися для негласного отримання інформації.

СБУ зареєструвала кримінальне провадження за статтею 359 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

В обласній прокуратурі повідомили Радіо Свобода, що слідчі дії проводять працівники СБУ у Львівській області за процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

У Національній спілці журналістів України раніше заявили, що обурені випадком стеження за оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим та закликають СБУ і Національну поліцію оперативно розслідувати факт виявлення пристрою для прослуховування у помешканні медійника.

Віталій Портников – журналіст і політичний оглядач, співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року.