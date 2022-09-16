Журналіста Владислава Єсипенка доправили у виправну колонію №2 у Керчі – дружина

Журналіста, фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка, який уже півтора року перебуває в ув’язненні в окупованому Росією Криму, доставили у російську виправну колонію № 2 в Керчі. Про це Крим.Реалії повідомила 16 вересня дружина журналіста Катерина Єсипенко.
За її словами, нині Владислав Єсипенко пройшов «карантинні заходи» у керченській колонії.
Раніше українські правозахисники повідомляли, що у виправній колонії №2 в Керчі застосовувалися тортури до ув’язнених. У 2018 році понад 70 засуджених, які відбувають покарання у виправній колонії №2 Керчі, скаржилися на побиття з боку співробітників адміністрації та ув’язнених.
18 серпня Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Захист журналіста має намір оскаржити цей вирок у касації і за пів року просити про умовно-дострокове звільнення Єсипенка.
Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.
Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай, коментуючи рішення російського суду в Криму змінити вирок щодо Єсипенка, заявив, що це «мало що змінює», і Єсипенко має бути «вдома зі своєю родиною», а не у в’язниці.
У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок.
Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму».
Рішення російського суду у Криму у кримінальній справі проти Єсипенка засудили правозахисні організації, а також «Репортери без кордонів».
Європейська федерація журналістів (EFJ) назвала «пародією на правосуддя» російський вирок у Криму у кримінальній справі проти Єсипенка.
Російська влада звинуватила Владислава Єсипенка у незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електричним струмом, домагаючись свідчень.