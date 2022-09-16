Журналіста Владислава Єсипенка доправили у виправну колонію №2 у Керчі – дружина

Журналіста, фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка, який уже півтора року перебуває в ув’язненні в окупованому Росією Криму, доставили у російську виправну колонію № 2 в Керчі. Про це Крим.Реалії повідомила 16 вересня дружина журналіста Катерина Єсипенко.

За її словами, нині Владислав Єсипенко пройшов «карантинні заходи» у керченській колонії.

Раніше українські правозахисники повідомляли, що у виправній колонії №2 в Керчі застосовувалися тортури до ув’язнених. У 2018 році понад 70 засуджених, які відбувають покарання у виправній колонії №2 Керчі, скаржилися на побиття з боку співробітників адміністрації та ув’язнених.

18 серпня Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’​якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Захист журналіста має намір оскаржити цей вирок у касації і за пів року просити про умовно-дострокове звільнення Єсипенка.

Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай, коментуючи рішення російського суду в Криму змінити вирок щодо Єсипенка, заявив, що це «мало що змінює», і Єсипенко має бути «вдома зі своєю родиною», а не у в’язниці.

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок.

Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму».

Рішення російського суду у Криму у кримінальній справі проти Єсипенка засудили правозахисні організації, а також «Репортери без кордонів».

Європейська федерація журналістів (EFJ) назвала «пародією на правосуддя» російський вирок у Криму у кримінальній справі проти Єсипенка.

Російська влада звинуватила Владислава Єсипенка у незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електричним струмом, домагаючись свідчень.