В Ірані знову сталися сутички протестувальників з силовиками

В Ірані знову сталися сутички протестувальників з поліцією, оскільки дехто в західному місті Махабад намагався зайняти урядові будівлі.

Активісти та відео з соціальних мереж показали, як великі натовпи людей оточують будівлю губернатора 27 жовтня, кидаючи каміння та інше сміття до воріт, а на задньому плані лунає епізодична стрілянина.

Місто було на межі після того, як раніше того ж дня було поховано тіло 35-річного Ісмаїла Молоуді.

Він був убитий днем раніше офіцерами «Корпусу вартових ісламської революції» (КВІР) під час протесту, присвяченого 40 дням від смерті 22-річної Махси Аміні під час затримання поліцією. Очевидці кажуть, що її побили агенти безпеки, але уряд стверджує, що вона померла від «основних захворювань».

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Правозахисна організація Hengaw повідомила, що є повідомлення, що деякі демонстранти в Махабаді були застрелені. Незалежно перевірити повідомлення не вдалося.



В іншому місті на заході Ірану, Хоррамабад, сотні людей зібралися біля кладовища, де похована 16-річна Ніка Шакрамі, яка загинула після участі в антиурядових протестах у Тегерані 20 вересня. Вона зникла безвісти в Тегерані після того, як розповіла подрузі, що її переслідує поліція.

Amnesty International заявила, що з вечора 26 жовтня іранські сили безпеки вбили щонайменше вісім людей.



«Сили безпеки Ірану вбили щонайменше вісім людей з минулої ночі, коли вони знову відкрили вогонь по демонстрантах», – заявила Amnesty 27 жовтня, засуджуючи «нерозсудливе та незаконне використання вогнепальної зброї».

Водночас масштаби протестів продовжують розширюватися, зокрема, кілька лікарів у Тегерані провели мітинг 26 жовтня перед будівлею судової медицини.



Згідно з повідомленнями, під час зібрання було заарештовано 15 лікарів, що змусило президента та віце-президента Медичної ради Тегерана піти у відставку.



Уряд відповів на протести жорстким придушенням, у результаті якого, за даними правозахисників, загинули щонайменше 215 людей, у тому числі 27 дітей.