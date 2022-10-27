Зеленський: українські військові за дві доби «приземлили» 23 з 30 дронів-камікадзе

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові за дві доби «приземлили» 23 з 30 дронів-камікадзе Shashed-136.

«За дві доби випущено понад 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв’ятників ворога глиб країни й приземлили 23 «Шахеди». Крім того, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, два ударних вертольоти Ка-52 і черговий штурмовик Су-25. Загалом за цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів. Але ми боремось, будемо збивати більше. Я дякую вартовим нашого неба», – заявив він у своєму відеозвернені.

Зеленський також подякував усім, хто долучився до збору коштів на «ловців» «Шахедів», зокрема, на платформі U24 – це 665 тисяч людей із 70 країн світу.

Станом на 23 жовтня, як повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, українські військові від вересня вже збили 273 дронів-камікадзе Shahed-136.

Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.