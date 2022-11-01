У Повітряних силах заявили про відсутність «ефективного захисту» від ракет, які Росії погодився надати Іран

Україна не має ефективних засобів захисту від балістичних ракет іранського виробництва, які Росія, ймовірно, планує розмістити на північ від українського кордону, повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Це балістичні ракети, проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту протиракетної оборони. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, що в нас сьогодні є на озброєнні. У нас – засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони», – сказав Ігнат на брифінгу 1 листопада.

Водночас, за його словами, українські сили будуть вживати «всіх засобів і заходів» захисту від цих ракет.

«Велика ймовірність, що вони будуть доставлені на північ від України, звідки вони можуть запускатися найбільш так, щоб загрожувати всій Україні. 300 кілометрів одна ракета, інша ракета – 700 кілометрів має таку дальність ураження», – додав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил додав, що ці ракети, ймовірно, надходять до Росії для доповнення ракет «Іскандер-М», які «вже фактично закінчуються».

Про те, що Іран погодився постачати Росії, крім безпілотників, також і ракети класу «земля-земля» для війни проти України і ударів по українських містах і позиціях українських військ, повідомило минулого місяця видання The Washington Post із посиланням на власні джерела в безпекових відомствах США і західних країн.

1 листопада американський телеканал CNN із посиланням на західних чиновників повідомив, що Іран готується відправити Росії ще близько тисячі одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» і чергові ударні безпілотники.