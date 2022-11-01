Іран планує надіслати Росії партію в понад 200 дронів – ГУР

Іран планує відправити партію бойових безпілотників до Росії на початку цього місяця, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України 1 листопада.

«На початок листопада планується відправка з Ірану до РФ партії у понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Відомо, що поставку БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, дрони надішлють у розібраному стані. В Росії їх зберуть і нанесуть російське маркування, в тому числі назву «Герань-2».

За даними українських військових, від 13 вересня, коли Росія вперше застосувала проти України іранські дрони-камікадзе, Сили оборони збили понад 300 таких безпілотників.

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Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Тегеран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів інфраструктури в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.