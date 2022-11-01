На Полтавщині російські дрони впали на цивільні об’єкти, сталася пожежа – ОВА

На Полтавщині російські дрони впали на цивільні об’єкти, сталася пожежа, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.



«Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає», – написав він у телеграмі, не уточнивши, де саме це сталося.



Перед цим Дмитро Лунін повідомив про звуки вибухів в Полтаві та збиття трьох БПЛА над Полтавщиною.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 1413 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

31 жовтня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.