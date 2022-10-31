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Мінус 620 військових, 14 танків та літак – Генштаб ЗСУ про втрати РФ за добу

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Росія за добу втратила в Україні близько 620 своїх військових, а загалом від початку повномасштабного вторгнення близько 71 820. Про це повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Також у війні проти України, за даними Генштабу, Росія втратила:

  • 2686 (+14 за добу) танків;
  • 5485 (+32) бойових броньованих машин;
  • 1728(+4) артилерійських систем;
  • 383 РСЗВ;
  • 197 засобів ППО;
  • 275 (+1) літаків;
  • 253 (+1) гелікоптерів;
  • 1413 (+1) БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 352 крилаті ракети;
  • 16 кораблів /катерів;
  • 4128 (+8) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 154 одиниць спеціальної техніки.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

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