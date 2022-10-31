Мінус 620 військових, 14 танків та літак – Генштаб ЗСУ про втрати РФ за добу

Росія за добу втратила в Україні близько 620 своїх військових, а загалом від початку повномасштабного вторгнення близько 71 820. Про це повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Також у війні проти України, за даними Генштабу, Росія втратила:

2686 (+14 за добу) танків;

5485 (+32) бойових броньованих машин;

1728(+4) артилерійських систем;

383 РСЗВ;

197 засобів ППО;

275 (+1) літаків;

253 (+1) гелікоптерів;

1413 (+1) БПЛА оперативно-тактичного рівня;

352 крилаті ракети;

16 кораблів /катерів;

4128 (+8) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

154 одиниць спеціальної техніки.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.