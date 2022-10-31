IRIS-T сьогодні спрацювала з 100% результатом, але подібних систем ППО треба більше – Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряна система IRIS-T, надана Німеччиною раніше цього місяця, сьогодні спрацювала з 100% результатом, але подібних систем треба більше, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Ми бачимо, що противник немає успіху в наземній операції. Тому небо зараз він використовує для своїх терористичних атак. Ми просимо і продовжуємо надалі закликати світ надати Україні зброю. Потрібні засоби протиповітряної оборони. Ті засоби, які ми вже озвучили, IRIS-T, (їх) треба більше. Працює і сьогодні працювала ця система, і працювала з 100% результатом. І ми хочемо ще таких систем, щоб німці наростили виробництво. NASAMS вже от-от має бути в Україні.. але треба більше. Україна дуже велика, треба захищатися», – заявив він в ефірі національного телемарафону.

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Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.