Повітряні сили: процес надходження IRIS-T, NASAMS і їхню бойову роботу не висвітлюватимуть

В Україні не будуть оприлюднювати бойову роботу систем протиповітряної оборони і процес надходження зенітних ракетних систем, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, звертаючись до представників українських й іноземних ЗМІ.

«Висвітлення бойової роботи протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України не передбачається. Також це стосується процесу надходження в Україну зенітних ракетних систем IRIS-T та NASAMS і їх бойової роботи», – йдеться в повідомленні.

Напередодні після переговорів із з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на отримання від Берліна ще кількох систем IRIS-T найближчим часом.

Тим часом, США передали Україні перші два зенітні ракетні комплекси NASAMS – систему протиповітряної оборони середньої дальності. Про це заявив гендиректор Raytheon Technologies, яка виготовляє їх, Ґреґ Гейс в інтерв’ю телеканалу CNBC. «Ми доставили дві системи уряду США кілька тижнів тому. Їх нині розгортають в Україні», – сказав він.

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