Україна й надалі посилюватиме протиповітряну оборону – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме посилювати свою протиповітряну оборону на тлі ударів з повітря, яких завдає Росія.

«Сьогодні дуже добре спрацювали наші Повітряні сили та всі, хто задіяний у захисті неба. Більшість обʼєктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет. Із них 45 збито. Ми будемо й надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет. Іще гірші показники в Росії щодо дронів, зокрема й тих, які поставили їй спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня «друга армія світу» вже навіть не двадцять друга за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб вона взагалі пішла у другу сотню», – сказав Зеленський у відеозверненні.

За словами президента, ще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет.

«Робимо все можливе, щоб відновити енерго- і водопостачання. І відновимо», – додав Зеленський.

Росія завдала у понеділок масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. Це порушило забезпечення українських споживачів електрикою та водою.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.