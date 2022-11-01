Українські військові вночі збили 6 дронів-камікадзе – Повітряні сили ЗСУ

Українські військові вночі збили шість російських дронів-камікадзе Shahed-136, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

«31 жовтня вночі збито три дрони-камікадзе Shahed-136, які атакували Україну з північно-східного напрямку в зоні відповідальності повітряного командування «Схід». Три Shahed-136 збиті підрозділами територіальної оборони на Полтавщині, ще три – винищувальною авіацією Повітряних сил ЗС України на Дніпропетровщині», – йдеться у повідомленні.

Раніше влада повідомила про збиття трьох БПЛА над Полтавщиною.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 1415 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Тегеран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів інфраструктури в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.