Найбільших втрат за добу Росія зазнала на двох напрямках на Донеччині – Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат за добу Росія зазнала на Авдіївському та Бахмутському напрямках, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

Як повідомляють у штабі, РФ втратила в Україні близько 650 своїх військових, а загалом від початку повномасштабного вторгнення близько 72 470.

За даними Генштабу, у війні проти України Росія також втратила:

2698 (+12 за добу) танків;

5501 (+16) бойову броньовану машину;

1730(+2) артилерійських систем;

383 РСЗВ;

197 засобів ППО;

276 (+1) літаків;

257 (+4) гелікоптерів;

1415 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня;

397(+45) крилаті ракети;

16 кораблів /катерів;

4143(+15) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

154 одиниць спеціальної техніки.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.