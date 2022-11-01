Найбільших втрат за добу Росія зазнала на двох напрямках на Донеччині – Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат за добу Росія зазнала на Авдіївському та Бахмутському напрямках, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
Як повідомляють у штабі, РФ втратила в Україні близько 650 своїх військових, а загалом від початку повномасштабного вторгнення близько 72 470.
За даними Генштабу, у війні проти України Росія також втратила:
- 2698 (+12 за добу) танків;
- 5501 (+16) бойову броньовану машину;
- 1730(+2) артилерійських систем;
- 383 РСЗВ;
- 197 засобів ППО;
- 276 (+1) літаків;
- 257 (+4) гелікоптерів;
- 1415 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 397(+45) крилаті ракети;
- 16 кораблів /катерів;
- 4143(+15) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 154 одиниць спеціальної техніки.
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
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