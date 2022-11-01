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Найбільших втрат за добу Росія зазнала на двох напрямках на Донеччині – Генштаб ЗСУ

РФ втратила в Україні близько 650 своїх військових. Фото ілюстративне

Найбільших втрат за добу Росія зазнала на Авдіївському та Бахмутському напрямках, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

Як повідомляють у штабі, РФ втратила в Україні близько 650 своїх військових, а загалом від початку повномасштабного вторгнення близько 72 470.

За даними Генштабу, у війні проти України Росія також втратила:

  • 2698 (+12 за добу) танків;
  • 5501 (+16) бойову броньовану машину;
  • 1730(+2) артилерійських систем;
  • 383 РСЗВ;
  • 197 засобів ППО;
  • 276 (+1) літаків;
  • 257 (+4) гелікоптерів;
  • 1415 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 397(+45) крилаті ракети;
  • 16 кораблів /катерів;
  • 4143(+15) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 154 одиниць спеціальної техніки.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

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