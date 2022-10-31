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Недостатні ефективність та вишкіл льотчиків-найманців РФ не дозволяють виконувати завдання на війні – Генштаб

Сили оборони України протягом доби, що минає, завдали по армії РФ 14 ударів з повітря (на ілюстративному фото: російський військовий гелікоптер)

Армія РФ намагається залучити нові сили серед своїх льотчиків на війні проти України, повідомив Геннеральний штаб Збройних сил України.

«Російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте, ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні Генштабу йдеться, що на тлі значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення військ за рахунок приватних військових компаній.

«Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі», – повідомляють військові.

Генштаб ЗСУ вказує, що авіація сил оборони України, протягом доби, що минає, завдала по армії РФ 14 ударів.

Перевірити ці дані в умовах війни немає можливості.

Добігає кінця двісті п’ятдесята доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.

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