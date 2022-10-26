ЗСУ збили ще один російський Ка-52 на Херсонщині – ОК «Південь»

На Херсонщині українські військові збили російський ударний вертоліт Ка-52, повідомляє Одеська міськрада з посиланням на дані оперативного командування «Південь».



«26 жовтня близько 17:00 години у Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито російський ударний вертоліт Ка-52», – йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові протягом 24 жовтня збили три російських вертольоти Ка-52. Це також сталося у Бериславському районі Херсонщини.

За даними Генштабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 248 гелікоптерів.

Росія не повідомляє про втрати своєї техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.