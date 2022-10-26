Foreign Policy: Росія вербує колишніх афганських командос для війни проти України

Росія намагається вербувати колишніх афганських командос для війни проти України, пише американський журнал Foreign Policy, посилаючись на свої афганські джерела.

За даними журналу, в Афганістані колишні військовослужбовці Корпусу коммандос, найбільш боєздатного підрозділу афганської національної армії, підготовленого американськими і британськими інструкторами, отримують повідомлення від російських вербувальників, які обіцяють щедру винагороду за участь у війні Росії проти України.

Від чийого імені діють вербувальники – невідомо, але джерела журнала припускають, що за цими спробами стоїть «ПВК Вагнера». Як каже один зі співрозмовників журналу 35-річний колишній капітан коммандос, він допоміг кільком колишнім товаришам по службі зв’язатися з вербувальником, який організував їхній переліт до Тегерана, де розташований його офіс, звідки вони відлетіли до Росії.

В Афганістані зараз можуть бути від 20 до 30 тисяч колишніх командос, яким не вдалося евакуюватися до західних країн після захоплення влади в країні «Талібаном». Багато хто з них змушений ховатися від талібів. Не всі з них готові воювати на боці Росії, яку вони розглядають як ворога, але, як кажуть співрозмовники журналу, відчайдушна ситуація, в якій вони опинилися, може змусити кілька тисяч людей піти на такий крок.

Джерела видання вказують, що афганські військові, покинуті, по суті, своїми західними партнерами після їхнього виходу з Афганістану, могли б стати природними союзниками України, якби їм було надано таку можливість.