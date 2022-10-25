ПВК «Вагнера» рекрутує в’язнів із тяжкими інфекційними захворюваннями – розвідка

Російська ПВК «Вагнер» рекрутує в’язнів, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання (зокрема ВІЛ та гепатит C). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області до ПВК «Вагнер» було «мобілізовано» понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С. Для «маркування» інфікованих бойовиків, командування «вагнерівців» змушує їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі – у випаду гепатиту», – зазначають у ГУР.

Окрім того, за даними ГУР, в Україні уже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом.

У розвідці також додають, що російські медики «системно відмовляються» надавати допомогу пораненим з тяжкими інфекційними хворобами.

Редакція Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

18 жовтня Генштаб ЗСУ заявив, що, за його даними, «ПВК Вагнера» наполовину складається з в’язнів. Того ж дня у Службі безпеки України додали, що армія РФ використовує мобілізованих в’язнів для розвідування українських позицій на передовій.

У вересні російський бізнесмен Євген Пригожин вперше публічно визнав свій зв’язок із так званою приватною військовою компанією «Вагнера» – компанією найманців, які беруть участь у війнах в Україні, Сирії та низці конфліктів в Африці, зокрема громадянській війні в Лівії. Раніше низка журналістських розслідувань пов’язувала бізнесмена з цією групою, проте він завжди це заперечував.

19 жовтня засновник Пригожин заявив, що його команда інженерів будує велику укріплену лінію оборони («лінію Вагнера») в окупованій Росією Луганській області.

У британській розвідці вважають, що таким чином Росія готується до оборони глибоко за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати швидкий контрнаступ ЗСУ.