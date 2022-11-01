У Росії після повідомлення про завершення мобілізації почався осінній призов до армії

У Росії 1 листопада розпочався осінній призов до армії, передає російська служба Радіо Свобода. Указ президента Росії Володимира Путіна про це був опублікований ще 30 вересня.

До армії планується призвати 120 тисяч осіб – одразу після офіційного завершення мобілізації, де планувалося призвати 300 тисяч.

Генеральний штаб Росії напередодні заявив, що громадян, призваних на строкову службу, не відправлятимуть до окупованих регіонів України.

Читайте також: В ISW спрогнозували плани Путіна щодо війни в 2023 році

Проте законних підстав для цього немає, положення про порядок проходження військової служби дозволяє відправляти строковиків до зони конфлікту за чотири місяці після призову.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті 30 жовтня припустили, що строковиків осіннього призову відправлять на війну в Україну вже навесні. Крім того, їх можуть мобілізувати до армії після закінчення термінової служби, якщо мобілізацію буде оголошено знову або продовжено.