«Потужний вибух» у Псковській області Росії знищив і пошкодив ударні вертольоти армії РФ – ГУР

Внаслідок «потужного вибуху» на військово-повітряній базі армії Росії у Псковській області знищено та пошкоджено низку ударних вертольотів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Два російські ударні вертольоти Ка-52 «Алігатор» повністю знищено. Ще два – суттєво пошкоджено. Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу уточнюються», – зазначають у ГУР.

За даними української розвідки, наразі особовий склад військової частини піднято по тривозі та проводяться слідчі дії.

Як додають у ГУР, вартість одного вертольоту Ка-52 «Алігатор» становить близько 16 мільйонів доларів.

Вранці 31 жовтня анонімні Telegram-канали повідомили, що у Псковській області РФ вибухом пошкоджено два гелікоптери Ка-52, які перебували на території військового аеродрому неподалік від російсько-латвійського кордону.

Російська влада повідомлення про вибухи наразі не коментувала.