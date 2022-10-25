У Росії хочуть дискредитувати лідерів національно-визвольних рухів, бо вони загрожують існуванню РФ – розвідка

Російські спецслужби готують «широку дискредитаційну кампанію» проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Її початок заплановано вже на найближчий час, а головною метою стане приниження самого прагнення народів до самовизначення. Для цього, як в самій Росії, так і за її межами (в Європі, США та Україні) будуть використані наявні «агенти впливу» в інформаційній та політичній сферах. Їхнє завдання – донести до «широких мас» думку про апріорі агресивний, терористичний чи навіть нацистський характер будь-яких національних рухів», – зазначають у ГУР МО.

За даними української розвідки, така кампанія насамперед торкнеться народів Кавказу (зокрема, чеченської опозиції).

«На сьогодні військово-політичне керівництво РФ та режим Путіна розглядають національно-визвольні рухи як одну з ключових загроз єдності та навіть самого існування Росії. Саме їхнє виникнення сприймається як фактор нестабільності та викликає жорстку протидію з боку кремлівської верхівки», – зазначають у ГУР МО.

Підтвердження цих даних з інших джерел наразі немає.

29 вересня президент України Володимир Зеленський у зверненні до корінних народів Росії закликав їх відмовлятися їхати воювати проти України і боротися проти цього.

«Ніхто не повинен брати участі в ганебній війні. Дагестанці не мають гинути в Україні. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Загалом майже 200 різних народів... Ви знаєте, хто відправляє їх до України. Той, хто відправляє, він і хоче їх зробити «вантажем 200», – наголосив Зеленський.

24 жовтня в інтерв’ю Радіо Свобода очільник уряду Ічкерії в екзилі Ахмед Закаєв заявив, що в Україні нині відновлюються збройні структури Чеченської Республіки Ічкерія. Він також назвав визнання Верховною Радою Ічкерії окупованою Росією територією «історичною подією», яка змінила настрої в чеченському суспільстві.

25 жовтня глава російського регіону Чечня Рамзан Кадиров обурився, що серед народів Кавказу недостатньо добровольців. За його словами, кавказці повинні вишиковуватися в черзі до військкоматів, тому що «нас це найбільше стосується». Він сказав, що з 1,6 мільйона чеченців 300–400 тисяч мають піти на фронт у війні проти України.