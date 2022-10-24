Закаєв: в Україні відновлюються збройні сили Чеченської Республіки Ічкерія

В Україні нині відновлюються збройні структури Чеченської Республіки Ічкерія, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода очільник уряду Ічкерії в екзилі Ахмед Закаєв.

«Я дуже часто буваю в Києві з огляду на те, що тут вже почали формуватися збройні структури Чеченської Республіки Ічкерія. З 26 лютого, після початку агресії, Державний комітет деокупації ухвалив постанову про те, що ми розпочнемо формувати загони, щоб відправити на підтримку України для відбиття російської агресії. І з цього часу у нас триває процес співпраці з багатьма структурами в Україні. І, звісно, сьогодні ми вже заявляємо про те, що чотири батальйони вже сформовано і формується п’ятий батальйон. Тобто тут сьогодні відновлюються збройні сили Чеченської Республіки Ічкерія. Звісно, наше перебування тут є необхідним на тлі усіх подій, які тут відбуваються», – сказав він.

Закаєв також назвав визнання Верховною Радою Ічкерії окупованою Росією територією «історичною подією», яка змінила настрої в чеченському суспільстві.

Ахмед Закаєв зауважує, що Україна цим рішенням підтвердила «право чеченського народу і на свою державність, і свою на незалежність, і на свободу».

18 жовтня Верховна Рада України визнала Ічкерію тимчасово окупованою Росією і засудила геноцид чеченського народу.

Останнім часом прихильники незалежності невизнаної Ічкерії дедалі частіше почали заявляти про поновлення опору. Зокрема, у червні представники чеченської діаспори заявили про з’їзд співвітчизників у Страсбурзі, де провели пресконференцію про наслідки Другої чеченської війни. Напередодні невідомі оголосили джихад голові Чечні Рамзану Кадирову, а активісти невизнаної республіки повідомили про формування підпілля у самій Чечні.

З боку російської влади цю ініціативу прокоментував лише Рамзан Кадиров – він назвав цю новину «сміховинною» і заявив, що Ічкерія «була проєктом Заходу» і перестала існувати в 2009 році. У Росії обговорення відділення народів і республік розцінюється як кримінальний злочин за статтею про порушення територіальної цілісності країни – максимальне покарання за нею становить до п’яти років позбавлення волі.