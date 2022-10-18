Верховна Рада визнала Ічкерію тимчасово окупованою Росією, внаслідок збройної агресії.

Відповідну заяву підтримали 287 народних депутатів, не голосували 64 народних обранців.

«Верховна Рада засуджує міжнародні злочини, вчинені російською федерацією під час першої (1994-1996), другої (1999-2009) війн проти Чеченської республіки Ічкерія, політику геноциду чеченського народу, наслідуючи злочинні дії царського режиму 1817-1864 років та радянської влади 1994 року», – йдеться у заяві.

Депутати також закликали держави-члени ООН та міжнародні організації забезпечити розслідування цих злочинів на території окупованої Ічкерії.

Читайте також: Війна і можливий розпад Росії. Четверта спроба?

На форумі «Вільні народи Росії», що відбувся у липні у Празі, ухвалили декларацію про деколонізацію Російської Федерації. Учасники форуму обговорювали можливий територіальний устрій після закінчення правління президента Росії Володимира Путіна, який, за їхньою версією, зокрема, передбачає визнання незалежності Чеченської Республіки Ічкерія.

Останнім часом прихильники незалежності невизнаної Ічкерії дедалі частіше почали заявляти про поновлення опору. Зокрема, у червні представники чеченської діаспори заявили про з’їзд співвітчизників у Страсбурзі, де провели пресконференцію про наслідки Другої чеченської війни. Напередодні невідомі оголосили джихад голові Чечні Рамзану Кадирову, а активісти невизнаної республіки повідомили про формування підпілля у самій Чечні. Обговорення цього питання розпочалося і на міжнародному рівні – зокрема, в український парламент внесли на розгляд проєкт ухвали про визнання незалежності Ічкерії.

З боку російської влади цю ініціативу прокоментував лише Рамзан Кадиров – він назвав цю новину «сміховинною» і заявив, що Ічкерія «була проєктом Заходу» і перестала існувати в 2009 році. У Росії обговорення відділення народів і республік розцінюється як кримінальний злочин за статтею про порушення територіальної цілісності країни – максимальне покарання за нею становить до п’яти років позбавлення волі.