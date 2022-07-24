У Празі нацменшини РФ зібралися на форум, обговорювали шляхи її деімперіалізації

У Празі відбувся форум «Вільні народи Росії», головна тема заходу – право націй на самовизначення.



У форумі взяли участь представники нацменшин, які проживають на території РФ, а також представники їхніх урядів в екзилі. Були на форумі й представники України, зокрема народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін і колишня народна депутатка Ганна Гопко.

Представник фонду Buriyad Gürün foundation Зуртан Халтаров каже, що бере участь у форумі задля того, щоб пояснити, зокрема українській публіці, що бурятів потрібно рятувати від «русского міра».

«Чечня перебуває під російською окупацією як деякі території України, як Абхазія, Південна Осетія. Якщо Україна залишиться вільною незалежною державою, Росія перестане існувати в тих кордонах, в яких вона існувала до цієї війни. У чеченців з'явився історичний шанс знову відновити свою державу», –сказав в коментарі Радіо Свобода, учасник форуму Ахмед Закаєв, голова уряду невизнаної Чеченської Республіки Ічкерія.

У ході форуму обговорювалось право націй на самовизначення, а також шляхи деімперіалізації РФ. До обговорення долучалися й противники проголошення суверенітету національних меншин у Російській Федерації.