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У Празі нацменшини РФ зібралися на форум, обговорювали шляхи її деімперіалізації

Учасники форуму «Вільні народи Росії», який відбувся в Празі

У Празі відбувся форум «Вільні народи Росії», головна тема заходу – право націй на самовизначення.

У форумі взяли участь представники нацменшин, які проживають на території РФ, а також представники їхніх урядів в екзилі. Були на форумі й представники України, зокрема народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін і колишня народна депутатка Ганна Гопко.

Представник фонду Buriyad Gürün foundation Зуртан Халтаров каже, що бере участь у форумі задля того, щоб пояснити, зокрема українській публіці, що бурятів потрібно рятувати від «русского міра».

Форум «Вільні народи Росії»: як нацменшини РФ прагнуть деколонізації (відео)
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Форум «Вільні народи Росії»: як нацменшини РФ прагнуть деколонізації (відео)

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«Чечня перебуває під російською окупацією як деякі території України, як Абхазія, Південна Осетія. Якщо Україна залишиться вільною незалежною державою, Росія перестане існувати в тих кордонах, в яких вона існувала до цієї війни. У чеченців з'явився історичний шанс знову відновити свою державу», –сказав в коментарі Радіо Свобода, учасник форуму Ахмед Закаєв, голова уряду невизнаної Чеченської Республіки Ічкерія.

У ході форуму обговорювалось право націй на самовизначення, а також шляхи деімперіалізації РФ. До обговорення долучалися й противники проголошення суверенітету національних меншин у Російській Федерації.

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