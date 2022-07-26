Кадиров звинуватив учасників форуму нацменшин РФ «у спробі розвалу» Росії

Голова Чечні Рамзан Кадиров виступив із погрозами на адресу учасників форуму «Вільні народи Росії», що відбувся у Празі, назвавши його організаторів «псевдолібералами» і звинувативши у спробі розвалу Росії. Учасники форуму обговорювали можливий територіальний устрій після закінчення правління президента Росії Володимира Путіна, який, за їхньою версією, передбачає незалежність невизнаної Ічкерії.

Організатори форуму представили нову карту країни, поділену на 34 держави – які, за їхніми словами, мають створити «Співдружність держав вільної Росії». На цій карті є незалежна Кубань, «Кавказька Конфедерація» з центром у Владикавказі, «Республіка Черкесія», «Донська Республіка», незалежні Калмикія і Дагестан, а також Ічкерія – так на карті поділений Північний Кавказ.

Кадиров звинуватив учасників і організаторів форуму – серед яких представники деяких корінних народів Росії, громадянські активісти та опозиційні політики в еміграції – у тому, що ті «вивалювали ненависть до Росії».

Пославшись на слова президента РФ Путіна, він додав: «ми всерйоз ще нічого не розпочинали». Цю фразу Путін сказав на зустрічі з депутатами Держдуми Росії, говорячи про цілі «спецоперації» в Україні (так російська пропаганда називає повномасштабну війну).

Як заявляли організатори, мета форуму, що пройшов у Празі, – «реконструкція і структурна трансформація Росії, повномасштабна реалізація громадянських прав і свобод, соціальний благополуччя народів». На перших зборах форуму, які відбулися у травні у Варшаві, його учасники обговорили також варіанти якнайшвидшого завершення війни проти України і формування в Росії перехідного уряду, який «змістить диктатуру в країні».

В останні тижні прихильники незалежності невизнаної Ічкерії дедалі частіше почали заявляти про поновлення опору. Зокрема, у червні представники чеченської діаспори заявили про з’їзд співвітчизників у Страсбурзі, де провели пресконференцію про наслідки Другої чеченської війни. Напередодні невідомі оголосили джихад голові Чечні Рамзану Кадирову, а активісти невизнаної республіки повідомили про формування підпілля у самій Чечні. Обговорення цього питання розпочалося і на міжнародному рівні – зокрема, в український парламент внесли на розгляд проєкт ухвали про визнання незалежності Ічкерії.

З боку російської влади цю ініціативу прокоментував лише Рамзан Кадиров – він назвав цю новину «сміховинною» і заявив, що Ічкерія «була проєктом Заходу» і перестала існувати в 2009 році. У Росії обговорення відділення народів і республік розцінюється як кримінальний злочин за статтею про порушення територіальної цілісності країни – максимальне покарання за нею становить до п’яти років позбавлення волі.