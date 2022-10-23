Визнання Ічкерії окупованою РФ територією. Закаєв вважає це рішення Ради «історичною подією»

Визнання Верховною Радою Ічкерії окупованою Росією територією є «історичною подією», яка змінила настрої в чеченському суспільстві. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив очільник уряду Ічкерії в екзилі Ахмед Закаєв.

«Той документ, який ухвалений 18 жовтня державною Радою України – у першу чергу я хочу наголосити, що це насправді дуже важлива подія, надважлива подія, це історична подія, тому що боротьба чеченського народу за свою незалежність триває давно...В принципі Україна внесла дуже серйозні корективи до міжнародної політики, до міжнародних справ. До сих пір якщо міжнародне співтовариство апелювало і підходило до цього питання з подвійними стандартами. В одному випадку принцип територіальної цілісності вступав у протиріччя з принципом права народів на самовизначення. Хоча це й було штучно зроблено. Але позавчора Рада поставила крапку на цьому», – заявив він.

Ахмед Закаєв зауважує, що Україна цим рішенням підтвердила «право чеченського народу і на свою державність, і свою на незалежність, і на свободу».



«...З початком воєнної операції, з початком війни в Україні і особливо з початком оголошення мобілізації ситуація і настрої в чеченському суспільстві в Чечні змінилися. І особливо ситуація з визнанням Чеченської Республіки тимчасово окупованою українською Радою багато у чому змінила ставлення навіть тих, кого ми звикли називати кадирівцями», – додав він.



18 жовтня Верховна Рада України визнала Ічкерію тимчасово окупованою Росією і засудила геноцид чеченського народу.

Останнім часом прихильники незалежності невизнаної Ічкерії дедалі частіше почали заявляти про поновлення опору. Зокрема, у червні представники чеченської діаспори заявили про з’їзд співвітчизників у Страсбурзі, де провели пресконференцію про наслідки Другої чеченської війни. Напередодні невідомі оголосили джихад голові Чечні Рамзану Кадирову, а активісти невизнаної республіки повідомили про формування підпілля у самій Чечні.

З боку російської влади цю ініціативу прокоментував лише Рамзан Кадиров – він назвав цю новину «сміховинною» і заявив, що Ічкерія «була проєктом Заходу» і перестала існувати в 2009 році. У Росії обговорення відділення народів і республік розцінюється як кримінальний злочин за статтею про порушення територіальної цілісності країни – максимальне покарання за нею становить до п’яти років позбавлення волі.