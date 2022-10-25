Данілов відповів Кадирову, який закликав знищувати українські міста

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов у відповідь на заклики голови російського регіону Чечні Рамзана Кадирова «стерти українські міста з лиця землі» закликав його «йти з України і воювати за незалежність Ічкерії».

«Поки не пізно, йдіть з України й воюйте за Незалежність Ічкерії – це краща гарантія, щоб Росія вдруге не стерла з землі місто Джохар (Грозний). Якщо не знищити РФ, вони повернуться, аби знову вбивати чеченських жінок і дітей. Ви ж не забули», – написав Данілов у твітері.

Уночі 25 жовтня глава російського регіону Чечня Рамзан Кадиров у телеграмі назвав «слабкими» відповіді російської армії на обстріл територій, які він вважає російськими, і закликав «стерти українські міста з лиця землі».

«Ми відповідаємо слабко. Якщо прилетів снаряд у наш бік, у наш регіон, то треба стерти з землі міста, щоб було видно далекий горизонт, щоб розуміли, що не можна навіть подумати стріляти в наш бік», – сказав Кадиров.

Кадиров також обурювався, що серед народів Кавказу недостатньо добровольців. За його словами, кавказці повинні вишиковуватися в черзі до військкоматів, тому що «нас це найбільше стосується». Він сказав, що з 1,6 мільйона чеченців 300–400 тисяч мають піти на фронт.