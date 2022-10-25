Кадиров закликав знищити українські міста

Глава російського регіону Чечня Рамзан Кадиров назвав «слабкими» відповіді російської армії на обстріл територій, які він вважає російськими, і закликав «стерти українські міста з лиця землі». Про це він сказав у голосовому повідомленні у своєму телеграм-каналі вночі 25 жовтня.

«Ми відповідаємо слабко. Якщо прилетів снаряд у наш бік, у наш регіон, то треба стерти з землі міста, щоб було видно далекий горизонт, щоб розуміли, що не можна навіть подумати стріляти в наш бік», – сказав Кадиров.

Він також наполіг, що повномасштабне вторгнення російських військ в Україну потрібно називати війною, а не «спецоперацією», оскільки бойові дії йдуть уже на «нашій землі».

Кадиров також обурювався, що серед народів Кавказу недостатньо добровольців. За його словами, кавказці повинні вишиковуватися в черзі до військкоматів, тому що «нас це найбільше стосується». Він сказав, що з 1,6 мільйона чеченців 300–400 тисяч мають піти на фронт.

Раніше Рамзан Кадиров розповідав, що його неповнолітні сини – 16-річний Ахмат, 15-річний Зелімхан та 14-річний Адам – беруть участь у війні в Україні. За словами голови Чечні, вони вели там «активні пошуки членів ічкерійських батальйонів, принагідно відвідуючи місця дислокації та передові позиції чеченських силовиків».