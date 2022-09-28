Мобілізацію в Чечні не скасовували, слова Кадирова про це поширили «опозиційні видання» – речник

Прессекретар голови Чечні Ільман Вахідов заявив у коментарі місцевому державному телеканалу, що повідомлення про скасування мобілізації в Чечні поширили не «російські ЗМІ, не наші республіканські», а «опозиційно налаштовані видання, телеграм-канали». Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

За словами Вахідова, «скасувати мобілізацію може тільки той, хто її оголосив – це Верховний Головнокомандувач – і в регіонах «самоскасування» не може бути».

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Вахідов стверджує, що «насправді» голова Чечні Рамзан Кадиров, який заявив 22 вересня, що в Чечні мобілізація не проводитиметься, мав на увазі, що «немає необхідності мобілізувати додаткову кількість громадян», тому що «ще до всього цього процесу в республіці мобілізувалося достатньо бійців».

Ільман Вахідов додав, що кількість чеченських військових, які взяли участь у вторгненні в Україну, становить «кілька тисяч осіб», що в два з половиною рази вище перевищує «квоту».

«Мобілізовані є, їх чимало, а якщо знадобиться, будуть і ще мобілізовані», – резюмував він.

Голова Чечні Рамзан Кадиров 23 вересня заявив, що в цьому регіоні Росії мобілізація не проводитиметься.