З будівлі адміністрації у Херсоні зняли прапор Росії – ЗМІ

З будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії – фото і відео опубліковані в місцевих пабліках, їх публікують також російські ЗМІ.

Російська влада поки не коментувала зняття прапора. Проте заступник голови призначеної Росією окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов в ефірі «Соловйов TV» припустив, що російські війська можуть бути відведені на лівий берег Дніпра.

За словами Стремоусова, протягом найближчих двох тижнів можливий наступ українських військ на Херсон.

Раніше командувач російського угрупування військ в Україні генерал Сергій Суровікін говорив про можливість «непростих рішень» щодо Херсона, взятого російськими військами під контроль на початку повномасштабного вторгнення, на початку березня.

На початку жовтня українські війська звільнили низку районів на півночі Херсонської області – невдовзі після того, як Росія заявила про спробу її анексії.

18 жовтня окупаційна влада оголосила про початок переміщення жителів правобережжя Дніпра на лівий берег, пояснюючи це українським наступом. Про можливість «здати» місто Херсон та все правобережжя представники російської влади до останнього часу прямо не говорили. При цьому з Херсона вивезли пам’ятники російським і радянським діячам і навіть останки князя Григорія Потьомкіна.

Декілька днів тому було оголошено, що так звана евакуація закінчилася. Після цього було оголошено про вивезення населення частини районів лівобережжя Дніпра. Російська влада оголосила, що з 6 листопада евакуація жителів із Каховського району Херсонської області може стати примусовою для всіх.

Напередодні окупаційна влада оголосила про закриття переправи через Дніпро в Херсоні.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич 2 листопада повідомив, що Збройні сили України уже звільнили від російських військ близько 13 відсотків окупованих територій Херсонщини.

За даними української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.

22 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська готують Херсон до боїв, звільняють Каховську лікарню від пацієнтів і медиків.