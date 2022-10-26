У командуванні «Південь» припускають, що війська РФ отримали наказ тримати Херсон «до останнього»

В оперативному командуванні «Південь» припускають, що російські війська отримали наказ тримати Херсон «до останнього». Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

«Очікуючи активного контрнаступу ще з серпня ворог досить потужно розташував рубежі оборони і укріпив їх, заповнив цей простір, зокрема, елітними підрозділами. Це десантно-штурмові підрозділи. Незважаючи на те, що ми весь цей час продовжували вогневий контроль і ураження певних позицій, їх ще дуже багато. Тому вони зараз розчарувалися трошки і вибудовують нові рубежі оборони. Готуються тримати обласний центр... є така потрійна загроза їхньої невдачі – після «Москви» і Зміїного ще й Херсон – це буде критичний переломний момент для імперії. Цілком ймовірно, що вони отримали завдання триматися до останнього (військового - ред.). Є рубежі оборони, є намагання облаштувати певну лінію, на якій будуть чекати перші проривні сили, і є облаштування позицій на лівому березі», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

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Гуменюк також повідомила, що війська РФ нині намагаються діяти дистанційно, не маючи можливості просуватися по суходолу – намагаються тиснути на українських військових з неба.

У вересні газета New York Times із посиланням на свої джерела в американському уряді заявляла, що російський президент Володимир Путін відхилив прохання російських командувачів про відведення військ із окупованого Херсона.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

Російська влада оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Херсонської, наприкінці вересня. Невдовзі російські військові відступили з півночі області.

На тлі наступу українських сил на Херсонщині окупаційні сили спочатку запевняли, що Херсону ніщо не загрожує. Однак, риторика змінилася минулого тижня, коли генерал Сергій Суровікін, нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні, заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

За повідомленнями української сторони, наразі у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.