МЗС прокоментувало визнання Іраном передачі дронів Росії

Міністерство закордонних справ 5 листопада відреагувало на заяву міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Амірабдоллахяна щодо передачі іранських дронів Росії.

«Глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони РФ нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння Росії, яке вона використовує у війні», – нагадав речник МЗС Олег Ніколенко.

Він також зазначив, що голова дипломатичного відомства Ірану «принагідно поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів».

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«Україна навчена довіряти лише фактам. Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури», – додав представник міністерства.

Ніколенко закликав Тегеран усвідомлювати, що наслідки від допомоги Кремлю в його війні проти України «будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії».

Раніше міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.