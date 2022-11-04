«Схеми»: більшість компонентів іранського дрону «Мохаджер» – це західні технології

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми», які оглянули запчастини іранського дрону Mohajer-6, збитого українськими військовими на Миколаївщині, ідентифікували виробників щонайменше 15 його компонентів. Це технології, ввезені до Ірану з інших країн, більшість з упізнаних компонентів вироблені компаніями зі Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

Наприклад, журналісти виявили, що низка плат у дроні оснащені мікросхемами компанії Linear Technology Corporation (головний офіс у Каліфорнії).

Багатоформатний відеодекодер і оцифровувач графіки ADV7403 виготовлені корпорацією Analog Devices (також США).

Також іранський БПЛА містить компоненти компанії Xilinx (структура входить до складу Advanced Micro Devices (AMD) з центральним офісом у Каліфорнії): програмовану мікросхему Artix-7, встановлену в блоці передачі та прийому інформації, а також інтегральну мікросхему Spartan-6.

Ідентифіковані такої мікропристрої американської технологічної фірми Texas Instruments: сигнальні процесори, конвертори, мікросхеми.

Журналісти звернулися до перелічених компаній-виробників із проханням пояснити, як їхня продукція могла потрапити до Ірану і стати частиною БПЛА, які Росія використовує у війні проти України.

У Texas Instruments заявили: «Texas Instruments дотримується чинних законів і правил у країнах, де ми працюємо, і не підтримує та не виправдовує використання наших продуктів у продукції, для якої вони не були розроблені». Від решти компаній-виробників зі США відповідей журналісти поки що не отримали.

Виробника ж тепловізійної камери БПЛА Mohajer-6 визначити складніше. Ця тепловізійна камера нагадує як модель Ventus Hot, яку випускає компанія з США Sierra-Olympic Technologies, так і дешевший аналог китайського виробництва Qingdao Thundsea Marine Technology. У Головному управлінні розвідки також поки остаточно не встановили виробника. Тому журналісти надіслали запити в обидві компанії. Китайський виробник подібних камер у відповіді зазначив, що вони тільки нещодавно з’явилися на ринку і не постачали свої вироби «ані в Іран, ані в інші країни». Відповіді від американської компанії на час публікації «Схеми» не отримали.

У носовій частині безпілотника розташовувалася FPV-камера (для трансляції відео в режимі онлайн) гонконзької компанії RunCam Technology Co., Ltd. У відповіді на запит «Схем» там зазначили: «Нам дуже прикро, що продукти RunCam використовувалися у війні. RunCam спеціалізується на виробництві товарів для хобі авіамоделістів. Ми ніколи не зв’язуємося з клієнтами, пов’язаними з військовими».

За оцінками ГУР, іранський бойовий безпілотник загалом містить компоненти майже трьох десятків різних компаній, що базуються в Північній Америці, ЄС, Японії, Тайвані та інших країнах.

Раніше стало відомо, що іранські бойові дрони Mohajer-6 оснащені австрійськими двигунами Rotax, фірми що належить канадській корпорації Bombardier.

Mohajer-6 – безпілотний розвідувально-ударний літальний апарат. Він має можливість виконувати спостереження, розвідку та бойові завдання в широкому оперативному радіусі та може допомогти збройним силам ідентифікувати та знищувати заздалегідь визначені цілі. Дрони іранського виробництва Росія почала масово використовувати у війні проти України на початку жовтня.