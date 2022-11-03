«Попри знеструмлення», Кулеба поговорив із міністрами закордонних справ країн G7

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову із головами МЗС країн «Групи семи». Про це він повідомив увечері 3 листопада.

Він зазначив, що розмова відбулася «попри знеструмлення, яке спричинило перебої зі зв’язком».

«Ключові сигнали: трансформатори, протиповітряна та протиракетна оборона, танки за стандартами НАТО, нова зброя для підтримки наступу України, санкції, відповідальність за злочин агресії проти України», – перелічив голова МЗС.

Він додав, що під час відеоконференції продемонстрував колегам із країн G7 уламки іранського дрона, який нещодавно завдав удару по Києву.

«Іран має припинити надавати Росії зброю, яка використовується для вбивства українців, або ж зіткнутися з іще жорсткішим глобальним тиском і наслідками», – заявив Кулеба.

Для усунення наслідків російських ударів по енергосистемі України в низці регіонів, у тому числі Києві та Київській області, запроваджують планові відключення електроенергії.

Читайте також: У Київській ОВА заявили про «реальну загрозу» залишитися без світла на 2 тижні

31 жовтня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні.

Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.