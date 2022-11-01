У Київській ОВА заявили про «реальну загрозу» залишитися без світла на 2 тижні

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив про «реальну загрозу» залишитися без світла на два тижні через російські обстріли критичної інфраструктури України.

В інтерв’ю hromadske, відповідаючи на запитання, чи може статися повне вимкнення електроенергії, Кулеба відповів: «Так, якщо будуть продовжуватися ракетні обстріли нашої енергетичної інфраструктури, й ми не зможемо зберегти її завдяки ППО».

«Це залежить від того, яких пошкоджень нам завдадуть. Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити за два тижні, то це свідчитиме про те, що нам два тижні потрібно протриматись. Якщо будуть інші пошкодження, то процес ремонту може зайняти й більше часу або, навпаки, менше. На жаль, у нас такий ворог, що важко передбачити умови ураження. Тобто є реальна загроза, що ми на термін до двох тижнів можемо опинитися без світла. І ми вже готуємося до цього», – додав він.

За даними президента Володимира Зеленського, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури.

Читайте також: «Укренерго» анонсує обмеження електропостачання в семи областях через російські удари

31 жовтня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні.

Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.