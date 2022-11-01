Зеленський: Росія «серйозно пошкодила» близько 40% енергетичної інфраструктури України

Росія масованими ударами ракетами і дронами серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ і ГЕС, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Як повідомила пресслужба голови держави, сторони також обговорили подальші кроки із гарантування енергетичної безпеки України.

Володимир Зеленський заявив про доцільність створення платформи для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, на зразок Контактної групи у форматі «Рамштайн».

«Ця платформа, такий «економічний Рамштайн», будується й почне працювати. Питання енергетики сьогодні йде поруч із фінансовою кризою та дефіцитом зброї, тому має бути створений такий майданчик», – сказав він.

Президент України також закликав запровадити цінові обмеження на російський газ на додачу до цінових обмежень на нафту, а також обмежити постачання російського скрапленого газу до країн ЄС у межах наступного санкційного пакету, «який необхідно затвердити якнайшвидше», йдеться в повідомленні.

Кадрі Сімсон, яка 1 листопада прибула до Києва, раніше заявила, що приїхала до української столиці, щоб допомогти наростити підтримку українського енергетичного сектору.

«Українська енергетична інфраструктура перебуває під цілеспрямованою атакою Росії – жорстокою та нелюдяною тактикою, аби спричинити людські страждання на тлі зими, яка наближається», – заявила вона.

Єврокомісарка додала, що бачила масштаби руйнувань в Україні на власні очі і «докладає всіх зусиль, аби збільшити фінансову, технічну та практичну підтримку».

«Це має йти від інституцій ЄС, держав-членів, наших міжнародних партнерів та приватних донорів. Ми не можемо гаяти часу!» – сказала Сімсон.

В інтерв’ю агентству «Уніан», оприлюдненому сьогодні ж, представниця Єврокомісії підтвердила, що блок має передумови для постачання електроенергії до України в разі потреби.

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31 жовтня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні.

Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.