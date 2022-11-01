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Кулеба: Атаки РФ проти української цивільної інфраструктури – складова геноциду

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136

Російські атаки проти української цивільної інфраструктури треба розцінювати як складову геноциду, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Зумисні російські удари проти цивільної критичної інфраструктури України – це воєнні злочини. З огляду на їхню системність та коментарі, якими це супроводжують російська пропаганда та посадовці, ці удари потрібно вважати частиною геноциду українського народу. Конвенція про геноцид 1948 року чітко на це вказує: зумисний вплив на умови проживання певної групи з розрахунком на її фізичне знищення, частини чи усієї – це геноцид», – наголосив міністр.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдавання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

На тлі обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури в Уряді попередили українців про те, що «ця зима буде важкою». Водночас 24 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що в українських газосховищах достатньо газу для того, щоб пройти цей опалювальний сезон.

1 листопада секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко є «головним ідеологом і лобістом» знищення енергетичної інфраструктури України. Сам Кирієнко цієї заяви на свою адресу наразі не коментував.

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