У Росії удари по інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже – це зізнання в геноциді

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські ракетні удари по критичній інфраструктурі «знижують військовий потенціал України».

При цьому він каже про «вичерпні заходи» щодо недопущення загибелі українських громадян.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відповів Шойгу – у Росії розписалися «у воєнних злочинах, а також геноциді».



«У російській божевільні вже не приховують, що обстрілюють цивільну інфраструктуру України, яку називають об‘єктами, що впливають на наш військовий потенціал. Терористи офіційно розписалися у воєнних злочинах, а також геноциді. Ми зафіксували», – написав він у телеграмі.

Також російський президент Володимир Путін заявив, що удари, які російські війська завдали 31 жовтня, частково є відповіддю на атаку на Чорноморський флот. У МЗС України після цього закликали міжнародну спільному відкликати запрошення Путіна на саміт G20 на Балі, а Росію виключити з об'єднання.

31 жовтня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.